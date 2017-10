Dasmat në dimër: Çfarë të vishni? (Foto)

Shoqja e ngushtë po martohet me princin e ëndrrave? Kjo padyshim se është ngjarje e rëndësishme, por mos të harrojmë se stina e dimrit do të sjell edhe temperatura nën zero.

Prandaj, duke marrë parasysh motin e ftohtë, është e rëndësishme të vishni diçka më të errët dhe më seksi.

Telegrafi ju sjell disa nga fustanet të cilat janë në trend për dasmat e stinës së dimrit!

Kështu, nëse jeni të ftuara në ndonjë dasmë gjatë muajve të acarët, mos u frikësoni sepse do të shkëlqeni./KI/

Për më shumë klikoni në video