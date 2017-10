Dasma e Besnik Qakës dhe Lolitës ndër më të shtrenjtat

Vokalisti i njohur i NRG Band, Besnik Qaka, i dha fund beqarisë ditë më parë në një nga dasmat që bënë shumë bujë në mediat shqiptare.

Ai i dha fund beqarisë me të fejuarën e tij, Lolita Begollin, me të cilën ka një romancë tash e sa kohë. Dasma e këngëtarit prej më të vjetërve të skenës muzikore argëtuese ishte prej më të përfolurave.

Ceremonia e dasmës u realizua në Hotel Dukagjini, në një dasmë e cila u dekorua nga Grand Decor, që kap një kosto të konsiderueshme.

Edhe vello e nuses e deri te performanca e artistëve, nëse llogaritet shuma e shpenzuar nga Besnik Qaka për këtë ceremoni, ajo kapë shumën e dhjetëra mijëra eurove.

“Kemi kalu shumë mirë. Kjo është më e rëndësishmja”, theksoi ai duke mos dashur të zbulojë çmimin e saktë të shumës që shpenzoi.

Në dasmën e Besnik Qakës performuan shumë këngëtarë, kurse pas dasmës ai pritet t’i kthehet angazhimeve të tij në skenën muzikore shqiptare.

Ai dhe NRG band shumë shpejt do të vijnë me projekte të reja dhe koncerte që do t’i realizojnë gjatë sezonit të dimrit.