Danielsson takohet me Haradinajn dhe Veselin

Drejtori Gjeneral për Fqinjësi dhe Zgjerim, Christian Danielsson është takuar paradite me kryetarin e Kuvendit Kadri Veseli dhe kryeministrin Ramush Haradinaj.

Danielsson bashkë me kryeministrin Haradinaj do të lansojnë programin për reforma ekonomike ku më pas do të mbajnë një konferencë për media.

Danielsson do të zhvillojë takime edhe me ministren e Integrimeve Evropiane Dhurata Hoxha, ministrin e Punëve të Jashtme Behgjet Pacolli, atë të Ministrisë së Financave Bedri Hamza, si dhe përfaqësues të Lëvizjes Vetëvendosje dhe Listës Serbe.