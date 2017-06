Dani Alvesh pranë largimit nga Juve

Mbrojtësi i skuadrës së Juventusit, Dani Alvesh është pranë largimit nga bardhezinjtë. Me sa duket aventura e tij në klubin italian zgjati vetëm një vit. 34 vjeçari kërkon me ngulm që të bashkohet me Pep Guardiolën te Manchester City. Arsyeja e largimit të tij nga “Zonja e Vjetër” është humbja e thellë në finalen e Champions përballë skuadrës së Real Madrid.

Ai disa ditë më parë bëri një deklarata ku e këshillonte sulmuesin juventin Paulo Dybala që të largohet nga skuadra bardh e zi nëse kërkon të përmirësohet akoma më tepër. Kjo deklarata ishte sinjali i parë që mes tij dhe Juventusit nuk do të kishte më bashkëpunim për sezonin e ardhshëm. Shifra e transferimit të tij do të jetë vetëm 6 milionë euro.