Damjanoviq: Na këkohet anëtarësimi i Kosovës në OKB

Deputeti nga radhët PRS-së, Milan Damjanoviq, deklaroi se Gjermania do të kërkojë nga Serbia që të pranojë anëtarësimin e Kosovës në OKB dhe që të mos e pengojë në anëtarësimin në BE, që do të thotë njohjen e Kosovës si shtet të pavarur.

“Në BE nuk pranohen lagje, komuna e as krahina, por vetëm shtete… Tani është e qartë se përmes marrëveshjes në paketë, de fakto kërkohet nga ne që të njihet shtetësia e Kosovës”, deklaroi Damjanoviq, njoftojnë mediat serbe.

Ai ndër të tjera, bëri thirrje Aleksandar Vuçiqit dhe Ana Brnabiqit që t’i ndërprenë bisedimet me BE-në, transmeton RTK.

“Nuk është vetëm problemi i Kosovës. Tani jemi pranë humbjes së Kosovës, por çfarë do të ndodhë me Rashkën e Vojvodinën? Ky moment do të arrihet në fund të prillit. Marrëveshja është kryer, por do të bëhet përpjekje se si Vuçiq të shfaqet si fitues. Ai, de jure do të pranojë të gjitha elementet e shtetësisë, por de fakto nuk do ta pranojë pavarësinë e Kosovës”, deklaroi ndër të tjera, deputeti i PRS-së, Milan Damjanoviq.