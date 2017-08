Dalin në treg hamburger me insekte

Duke filluar që nga java tjetër rrjeti i dytë më i madh i supermarketeve në Zvicër do të nxjerrë në shitje hamburger me insekte.

Pas rishikimit të ligjeve të sigurimit të ushqimit në vend, “Coop” njoftoi se do të fillojë shitjen e hamburgëve me insekte për shkak se janë të pasura me proteina. Produktet, të prodhuara nga një kompani zvicerane e quajtur Essento do të jenë në dispozicion të rrjetit të supermaketit duke përfshirë Gjenevën, Bernën dhe Cyrihun, që nga data 21 gusht.

“Zvicra është vendi i parë europian që autorizon shitjen e artikujve ushqimorë me bazë insektesh për konsum njerëzor,”-tha për agjencinë AFP. “Një zëdhënëse për autoritetin e sigurimit të ushqimit në vend.”

Ligjet zvicerane të sigurisë ushqimore u ndryshuan majin e kaluar për të lejuar shitjen e artikujve ushqimorë që përmbajnë tre lloje të insekteve: bulktha, karkaleca dhe krimba.