Dalin në shitje biletat për ndeshjen Shkëndija – Milani

Duke filluar prej sot (e enjte) KF Shkëndija ka lëshuar në shitje biletat për ndeshjen e kthimit të play-offit të Ligës së Evropës me Milanin më 24 gusht në Shkup.

Varësisht prej pozitave në stadium biletat dhe çmimet janë të ndarë në disa kategori.

Të gjithë mbështetësit e Shkëndijës dhe dashamirët e futbollit prej sot do të mund të sigurojnë bileta për ndeshjen historike që ekipi ynë do t’i luajë si vendas.

Shitja e biletave fillimisht do të nis online në rrjetin Mktickets, në Fan Shopin zyrtar të klubit në qendër të Tetovës dhe te kiosku Monako në Tetovë, ndërsa ditët në vijim pika shitje do të hapen edhe në Shkup, Tiranë e Prishtinë për të cilat do të njoftojmë në mënyrë plotësuese.