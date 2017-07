Kanë nisur qe dje me përgatitjet lidhur me ceremoninë që do të mbahet sot në Presidencë, ku Bujar Nishani do t’i lërë stafetën presidentit të votuar në Parlament, Ilir Metës.

Ceremonia të mbahet në oborrin e Presidencës. Këto janë edhe fotot e para që kanë dalë rreth asaj çfarë po ndodh aktualisht përpara institucionit ku Meta do të qëndrojë për 5 vitet e ardhshme. /Gazeta Express/