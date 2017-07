Dako: Autobusët e Kosovës ndalojnë vend e pa vend, krijojnë kaos

Pas ankesave të operatorëve turistik që operojnë përgjatë vijës bregdetare në lidhje me moslejimin e qarkullimit të autobusave që vijnë nga Kosova në rrugën “Pavarësia”, ka reaguar bashkia e Durrësit. Gjatë një konference për shtyp, kryebashkiaku i Durrësit, Vangjush Dako tha se ky vendim ka ardhur për të ruajtur balancat në qarkullimin rrugor në këtë segment mjaftë të rënduar përgjatë tre muajve të verës.

Dako theksoi se autobusët me targa të Kosovës ndalojnë vend e pa vend, duke krijuar kaos në trafik, ndaj është parë e arsyeshme të mos lejohet të qarkullojnë në rrugën “Pavarësia”.

I pyetur për një tjetër shqetësim të ngritur nga pushuesit që frekuentojnë bregdetin e Durrësit në lidhje me sigurin në plazhe, Dako tha se ditët e fundit është mbajtur një takim i përbashkët me operatoret turistit dhe është kërkuar nga bashkia që ata të pajisin plazhet me roje bregdetare.

Mungesa e sigurisë në plazhin e Durrësit ka irrituar pushuesit, të cilët kërkojnë roje bregdetare, shërbim ambulator dhe infrastrukturë të përshtatëshme për një plazh elitar.