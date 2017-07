Daka: Certifikimi i rezultateve nuk po stërzgjatet

Mungesa e reformës zgjedhore nuk mund të arsyetojë KQZ-në për zvarritjen e procesit drejt certifikimit të rezultateve të zgjedhjeve të 11 qershorit, thonë analistët. Kryetarja e KQZ-së, Valdete Daka thotë se nuk ka vonesa derisa përmend disa nga procedurat që parasheh ligji

Procesi i numërimit përfshirë rinumërimin e qindra kutive nga zgjedhjet e 11 qershorit zgjati plotë 23 ditë. Kryetarja e KQZ-së, Valdete Daka, nuk e sheh si proces të stërzgjatur. Daka thotë se procedurat e tilla i parasheh ligji.

“ Nuk janë këto vonesa por janë procedura të cilat duhet të përfundohen ashtu siç parasheh ligji. Dhe, mos harroni sistemi ynë dallon nga sistemet e tjera, ku ne e kemi një zonë zgjedhore, votën preferenciale dhe i kemi listat e hapura. Të gjitha këto kanë kontribuar që ne të kemi një afat kaq të gjatë”, thotë Valdete Daka për Radio Kosovë.

Njohës të çështjeve juridike konsiderojnë se është e nevojshme një reformë zgjedhore. Megjithatë për Mazllum Baraliun mungesa e një reforme zgjedhore nuk e arsyeton KQZ-në në vonesat drejt certifikimit të rezultateve.

“Ky sistem është çfarë është që kaq vite. Ligjet në fuqi janë gjithsesi për t’u reformuar, sepse është i tejkaluar, por edhe puna siç është bërë me ngadalësi dhe jo me efikasitet nga të gjitha trupat zgjedhore edhe nga KQZ-të edhe KKZ-të në fakt nuk e kanë bërë punën mirë. Pra, kemi një sistem dhe kemi një punë që është bërë me ngadalësi dhe si pasojë e kësaj thjeshtë ne kemi zvarritje të procesit të certifikimit”, tha Baraliu.

Reforma zgjedhore jo doemos ka lidhje me efektivitetin dhe efikasitetin e KQZ-së. Këtë e thotë edhe analisti Imer Mushkolaj.

“Jam shumë i habitur sesi KQZ, e cila nuk krijohet vetëm dy javë apo një muaj para zgjedhjeve por ai institucion është aty gjithnjë, paguhet në vazhdimësi, e të mos arrijë që gati për 1 muaj të mos i certifikojë zgjedhjet. Nuk e shoh shumë problemin te mungesa e reformës sa te mungesa e kapaciteteve të KQZ-së. Nëse ka mungesë të kapaciteteve atëherë KQZ duhet të tregojë se ekziston ky problem dhe të gjendet një zgjidhje. Mirëpo jo të maltretojë qytetarët e Kosovës duke pritur se kur mund të përfundojë procesi”, tha Mushkolaj.

Kryetarja e KQZ-së, Valdete Daka, thotë se të gjithë ata të cilët do të jenë nesër në institucione duhet ta kenë parasysh edhe reformën zgjedhore. Njohësit e çështjeve ligjore thonë se ndërhyrjet në ligj do të duhej të bëheshin te zonat zgjedhore, pragu zgjedhor të zbritej, pastaj të hiqej votimi me kusht, por edhe listat të jenë të mbyllura, meqë listat e hapura kanë dëshmuar për keqpërdorime në votat e deputetëve. Sidoqoftë KQZ pritet të certifikojë rezultatin e zgjedhjeve të 11 qershorit në fundjavë.