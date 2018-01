Daily Mail shkruan për jetën luksoze të fëmijëve të pasur shqiptarë: Prej veturave luksoze deri te ‘larja’ me para

Shumica prej nesh ndjejnë mungesën e parave gjatë muajit janar, por kjo nuk vlen për fëmijët e pasur të elitës së Shqipërisë.

Fotografitë e postuara Instagrami, të titulluar si “Rich Kids of Albania”, janë të mjaftueshme për të parë qartë se çfarë jete luksoze bëjnë ata, shkruan Daily Mail.

Djem dhe vajza shfaqen me krenari në mënyra të ndryshme, duke vënë në pah jetën luksoze me shumë para, përfshirë pozat para veturave luksoze e deri tek mbushja e vaskës me dollarë.

Imazhe të tjera tërheqëse përfshijnë një vajzë duke u fotografuar pranë një Mercedesi së bashku e shoqëruar nga një tigër.

Nga makinat e tyre super luksoze dhe koleksionet e stolive prej ari, të kreatorit Harry Winston, këta individë nuk kanë asnjë shqetësim për ekspozimin e parave të tyre.