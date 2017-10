Daçiq: Serbia nuk ia kthen shpinën Rusisë, ajo na përkrah për Kosovën

Shefi i diplomacisë serbe, Ivica Daçiq, deklaroi sot se vendi i tij nuk dëshiron t’i prishë marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por as nuk mund të bëjë politikë antiruse, pasi kjo nuk është në pajtim me interesat e saj.

Daçiq theksoi se Serbia nuk ka nevojë të deklarohet nëse ulet në një karrige në të cilën shkruan BE ose Rusia, por vetëm dëshiron të mbrojë interesat vetanake.

Ai shtoi se Serbia nuk mund t’ia kthejë shpinën Rusisë, pasi që ajo mbron interesat e Beogradit për Kosovën.

“Nga ne po kërkohet që të bëjmë vetëvrasje, në mënyrë që të mos jetë vrasje politike”, u shpreh Daçiq.