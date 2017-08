Daçiq: Nervoza nga propozimi im për Kosovën flet gjithçka

Ministri i Punëve të Jashtme të Serbisë, Ivica Daçiq, vlerëson se gjithë ajo nervozë që provokoi propozimi i tij për ndarjen e Kosovës, është dëshmia më e mirë se në çfarë drejtimi do të duhej të shkonim.

“Mirë është që në mjetet e informimiot publik shfaqen ide të ndryshme për dialogun për Kosovën. Është interesant dhe këtë e ka vërejtur edhe kryetari Vuçiq se vetëm ideja ime për ndarjen e Kosovës, deri tani, ka shkaktuar nervozë mes shumë partive”, deklaroi ministri Daçiq, njoftojnë mediat serbe.

Një nervozë të tillë, theksoi Daçiq, nuk nxitë as propozimi për heqjen dorë nga Kosova, as që të mbajmë konflikt të ngrirë, transmeton RTK.

“Ndoshta e gjithë kjo nervozë që është shkaktuar nga propozimi im për Kosovën dëshmon qartë se në ç’rrugë do të duhej të shkonim, që të arrijmë deri te zgjidhja përfundimtare, me të cilën asnjëra palë nuk do të ishte e kënaqur”, theksoi ministri Daçiq.