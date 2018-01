Daciç sërish me idenë e ndarjes së Kosovës

Kreu i diplomacisë serbe Ivica Daciç ka deklaruar se 2018 nuk do të jetë vendimtarë lidhur me raportet me Kosovë por theksoi se priten bisedime të rënda, raporton Kosova.info.

“Kush kur e ka përmendur vitin 2018 si vit vendimtarë? Këto janë përralla. Mendoj se as qytetarët e tyre më nuk besojnë. Do i porositi: Kthehuni mendjes, kuptoni se nuk ka zgjidhje pa marrëveshje me Beogradin, në të cilën askush nuk mund të bëjë presion që të pajtohet me zgjidhjen që nuk është në harmoni me interesat serbe”, tha Daciç.

Ai tha se askush nuk e di se çka nënkupton marrëveshja obliguese për normalizimin e raporteve të Beogradit dhe Prishtinës duke theksuar se për këtë as që ka filluar të bisedohet.

Daciç tha se duhet gjetur kompromis në interes të serbëve dhe shqiptarëve duke shtuar se Serbia nuk është e gatshme të pranojë të gjitha që dikush njëanshëm i ka sjellë.

I pyetur çka do të nënkuptonte kompromisi, Daciç përsëriti se ka propozuar ndarjen e asaj që është serbe dhe shqiptare, normalizimin e raporteve, sigurimin e trashëgimisë ortodokse serbe me krijimin e bashkësive të pavarura të manastireve, Asociacionin e komunave serbe në jug dhe kompensimin për pronën e uzurpuar.

“Në shkurt do të bëhen 10 vite nga akti i njëanshëm. Dhe çfarë është me atë pavarësi të Kosovës? A kanë arritur ta rrumbullakojnë? Nuk kanë arritur dhe as që do të arrijnë. Në mes tjerash falë miqve tanë”, tha Daciç.

Ai tha se edhe fuqitë e mëdha nuk i konsideron miq por partner dhe beson se me ta është e mundur të gjendet interesi I përbashkët. /Kosova.info/