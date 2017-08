Dacic kërcënon Maqedoninë: Serbia mund ta ndryshojë qëndrimin

Pas paralajmërimeve të Shkupit zyrtar se do të ndjekë shumicën e vendeve të BE-së lidhur me votimin e anëtarësimit të Kosovës në UNESCO, kreu i diplomacisë serbe Ivica Dacic është shprehur me tone kërcënuese se Serbia do të mund të ndryshojë qëndrimin në çështjen e emërtimit të Maqedonisë.

“Nëse Maqedonia vërtet voton pro anëtarësimit të Kosovës në UNESCO, e vetëdijshme sa e godet Serbinë dhe popullin serb, do t’i propozojë presidentit Vucic se Serbia në raport me emërtimin me të cilën e kemi njohur Maqedoninë po ashtu si dhe ata rreth Kosovës në UNESCO, do të ketë parasysh pozitën e saj, tha Dacic për Tanjug, transmetuar nga kosova.info.

Serbia ka njohur nën emërtimin kushtetues Republikën e Maqedonisë, derisa shumica e vendeve të BE-së e quajnë ish RJM.

Greqia konteston emërtimin e Maqedonisë.

Dacic tha se Zaev përveq deklaratave publike në këtë cështje, qëndrimin neutral i ka transmetuar edhe kryeministres Brnabiq. Ndryshimi i qëndrimit, porosit shefi i diplomacisë serbe, drejtpërdrejtë ndikon në raportet tona të mira ndër fqinjësore”. /KI/