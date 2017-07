Cristiano Ronaldo argëtohet me këngën ‘Hatixhe’? (Video)

Reperi Capital T, dy javë më parë ka publikuar projektin e tij ‘Hatixhe’, të cilin e solli në bashkëpunim me Mixey.

Kënga është riprodhim i versionit të mëhershëm të ‘Hatixhe’ dhe po pëlqehet shumë nga publiku, shkruan lajmi.net.

Në rrjetin social Instagram, Capial T ka publikuar një video në të cilën shihet fustbollisti i njohur Cristiano Ronaldo duke u argëtuar me këngën ‘Hatixhe’.

Ai është bashkë me dy fëmijë dhe me lëvizje të kokës shijonin këngën, video e cila me gjasë është montazh.

Sipër videos së publikuar, Capital T ka shkruar “@cristiano 😂🎶”.

A është apo jo e vërtetë kjo video, mbetet ta mësojmë.