Coutinho: Jam i lumtur që do luaj me Messin

Sot është dita e Coutinhos i cili do të prezantohet në “Camp Nou”.

Braziliani është tejet i lumtur që gjendet në Barcelonë dhe mezi pret të zbresë në fushë së bashku me idhujt.

LEXO PO ASHTU: Arrihet marrëveshja: Coutinho në Barcelonë për 160 milionë euro

“Të luaj futboll, fitoj tituj, t’i bëjë tifozët e lumtur dhe të luaj me buzëqeshje. Është e pabesueshme që do të jem i rrethuar me idhuj, me lojtar me histori si Leo, Luis, Andres Iniesta, Gerard Pique, Sergio Busquets… gjithë lojtarët e mire. Jam i lumtur që do të luaj me ta dhe shpresoj të jem në gjendje të mësoj, jetoj dhe fitoj me ta”, këto janë synimet e mia.