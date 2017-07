Çmimi i ulët, zvogëlon sasinë e kultivimit të grurit (Video)

Këtë vit Kosova do të ketë më pak grurë. Arsyeja kryesore është zvogëlimi i sipërfaqeve të mbjella me këtë kulturë. Në ulje të sasisë së grurit ka ndikuar edhe rendimenti i sivjetmë i cili është i përafërt me vitin e kaluar por më i ulët.

Të mbjellat e grurit në nivel vendi po pësojnë rënie për 30% në krahasim më vitin e kaluar, mirëpo rendimenti është përafërsisht i njëjtë, me një rënie të vogël në vitin paraprak.

Një ndër shkaqet për këtë rënie për menaxherin e në prej bizneseve në vend i cili ka të mbjella rreth 220 hektarë me grurë konsiderohet edhe çmimi i ulët në treg dhe vlera e subvencioneve për fermerët.

Por, për njohësin e fushës së bujqësisë, më saktësisht të kulturave lavërtare, prof. Imer Rusinovci përveç vlerës së subvencioneve, mosstimulimit të fermerëve që kane të mbjella me pak së 2 hektar më grurë, shkak kryesore i rënies është edhe mosinteresimi i qytetarëve për ta punuar tokën .

Rendimentet në këtë vit në nivel vendi pritën të jenë rreth 3.5 deri në 4.2 ton për hektar.