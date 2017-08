Çmimi i portierit të sezonit 2016/17 në LK i takon Buffonit (Foto)

Ashtu siç e do tradita, UEFA për çdo vit zgjedh lojtarët më të mirë të sezonit që lam pas.

Portieri më i mirë për sezonin 2017/17 në Ligën e Kampionëve është Gianluigi Buffon.

Përkundër që Juventusi i tij u mposht në finale, italiani ishte një nga më meritorët që Zonja e Vjetër të arrijë deri në fazën finale.

Në nominim ishin edhe Jan Oblak dhe Manuel Neuer.

Buffon tregoi edhe një herë që mosha për atë vetëm një numër.

Buffon accepting his CL goalkeeper of the season award pic.twitter.com/oaDj9MF9Qk

— michael (@m1897) August 24, 2017