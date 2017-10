Çmimi i Pacollit për pajtim me Serbinë: Tërheqja e kërkesës për anëtarësim në UNESCO dhe Interpol

Kreu i diplomacisë së Kosovës Bexhet Pacolli thotë se i gëzohet pajtimit pasi nga kjo përfiton edhe Kosova edhe Serbia si dhe rajoni, ende pa ndodhur një gjë e tillë. Ai thotë se një nga hapat e Kosovës për këtë pajtim është tërheqja e kërkesës për anëtarësim në Interpol dhe UNESCO!, raporton Kosova.info

“Një nga hapat nga ky pajtim është edhe tërheqja jonë nga kërkesa për anëtarësim në Interpol. Ne mendojmë në mënyrë intensive të tërheqim kërkesën për anëtarësim në UNESCO me çka Serbisë do t’i dërgojmë sinjal të fuqishëm se dëshirojmë t’i ndihmojmë procesit të dialogut. Por edhe Serbia nuk duhet të bllokojë nismat tona për anëtarësim në organizatat ndërkombëtare. Unë mendoj se do të mund të anëtarësohemi edhe tani në UNESCO, por dëshirojmë që marrëveshja me Serbinë të jetë sa më e pasur dhe që në atë marrëveshje të përfshihen edhe këto çështje”, tha ai në një intervistë për DW. /KI/