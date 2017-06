“Çmenduria” e shpenzimeve me palmat në autostradë… do ishin shpëtuar 1600 familje!!!

Aventura e “kozmetikës rilindëse” të mjediseve publike, duke i zbukuruar” me palma anët e rrugëve nacionale dhe trotuaret e qyteteve bregdetare, ka kushtuar shumë shtrenjtë për buxhetin e shtetit, që realisht janë taksa të cilat paguhen nga populli dhe biznesi vendas e i huaj që zhvillon aktivet në vendin tonë!

Një nga “spektaklet” dekorative të bëra prej “Rilindjes” me rrugët nacionale e inter-urbane, ishte në aksin kryesor të autostradës Tiranë-Durrës, kur 3 vite më parë, u fut në veprim skenari për të vjedhur miliarda lekë fonde publike dhe nga… gjethet e pemëve!

Konkretisht, në datën 30 korrik 2014, ndërsa ky aks kërkonte emergjencë zgjerimi për shkak të fluksit të qarkullimit dhe mungesës së standardeve fizike e teknike, mbi të u hodh një shtresë asfalti sa për “lustër”!

U mbollën drurë e shkurre dekorative, palma e ca lule “katundi”, të cilat e ngushtuan edhe më tepër gjerësinë e aksit rrugor, nga të dy krahët. Nuk është fjala tek “dekori”, por tek hajdutëria që është bërë dhe po bëhet.

Në mitingun madhështor të para dy ditëve, ish-kreu i LSI, Presidenti i Republikës i zgjedhur Kushtetueshmërisht, Ilir Meta, denoncoi një fakt: Premtimet e “Rilindjes” janë aq jetëgjata, sa palmat e thara, që kushtuan miliarda lekë!

“Çeku” i parë i palmave të mbjella sipas projektit “Rilindja” në autostradën Tiranë-Durrës, ishte 2.4 milionë euro, madje të mbjella në kundërshtim të plotë me standardet e sigurisë rrugore, të cilat u vendos të shkulen me një shpenzim me vlerë 300 milionë lekë!

Një palmë e tharë, e paguar 5 mijë euro, kushton 200-300 dollarë

Ka një fakt financiar të dokumentuar, që sipas investimit të bërë në këtë aks rrugor vetëm për dekorimin me palma, rezulton se kostoja e 120 “trungjeve” të palmave të “ngulur” në autostradë me çmimin e palmës dhe mbjelljen është 628 mijë euro, ose 5 mijë euro një trung palme, pa taksën 20% TVSH.

Po sa kushton një palmë, sidomos një palmë e “familjes” së mbjellë në aksin Tiranë-Durrës? Po në Vlorë, Kavajë, Fier, Elbasan, Korçë, Lezhë, Shëngjin?

Po publikojmë disa lloje palmash dhe çmimet e tyre me gjithë transportin nga vendet e blerjes dhe me ofertën e uljes së çmimit, në rastet kur blen më tepër se 1 palmë. Ky krim financiar, provohet me njoftim zyrtar në “Buletinin e Prokurimeve Publike” Nr. 29, datë 21 korrik 2014, faqe 281, ku njoftohet se është shpallur një firmë fituese, që do gjelbëronte rrugën Tiranë-Rinas.

Vetëm në këtë aks, vlera e palmave ishte 737 mijë euro me gjithë taksën 20% TVSH. Kujtojmë, që BE ndërhyri fill pas kërkesës së ministrit Arben Ahmetaj, për zgjerimin e kësaj rruge, me një investim 120 milionë euro grand financiar. Po sa kushtojnë gjithë palmat që ka mbjellë “Rilindja: në këto 4 vite në autostradën Tiranë-Durrës, para selisë së kryeministrisë, në Lungomaren e Vlorës, në sheshin para bashkisë së Fierit, Korçës etj., të cilat tashmë janë tharë dhe qëndrojnë si trungje? Sa kushton një palme tharë në tregun botëror? Po bëjmë vetëm një krahasim: Me palmat që u thanë, mund të strehoheshin 1600 familje me banesa sociale! /telegraf.al/