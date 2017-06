Çmenduria e ISIS-it nuk ka fund! Shpërndan pasaporta për parajsë

Organizata terroriste Shteti Islamik ka filluar të shpërndajë “pasaportat për xhenet” tek militantët e vetë.

Përmbajtja e këtij dokumenti është zbuluar nga forcat opozitare siriane gjatë betejave të ashpra që i ka zhvilluar kundër ISIS në çlirimin e qytetit Raqqa.

Pasaportat e prodhuara me cilësi të lartë me ngjyrë të gjelbër dhe me shkronja të arta përmban citate kuranore në gjuhën arabe dhe atë angleze.

Por, duket se kjo taktikë motivon militantët që të kryejnë sulme terroriste duke përdorur rripa të mbushur me eksploziv apo vetura me bomba.

Në kopertinën e kësaj pasaporte shkruan “Pasaporta për xhenet”. Me këto pasaporta, atyre u “garantohet” që nëse vdesin në vijën e parë të frontit do të shkojnë në xhenet”.