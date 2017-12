Çmendet Kim Jong-un/ Ja plani për të zhdukur popullsinë e ShBA-së

Një sulm bërthamor nga Koreja Veriore do të vriste 90% të popullsisë amerikane për vetëm disa muaj, pohon një raport i tmerrshëm.

Koreja Veriore mund të “shkatërrojë jetën moderne” në SHBA, thuhet në një raport tronditës nga Al Jazeera.

Në raport thuhet se në rast të një shpërthimi bërthamor në Shtetet e Bashkuara, rreth “320 milionë amerikanë do të jenë në luftë për mbijetesë”.

Skenari apokaliptik ndjek me shqetësim në rritje sepse vendi është i prekshëm ndaj valës elektrike të shkaktuar nga shpërthimi bërthamor.

Ekspertët në ShBA kanë frikë se Kim Jong-un mund të bindet të kryejë një shpërthim që do të ndikonte në energjinë. Shqetësimi është rritur pasi ShBA-të kanë mungesë të mbrojtjes kundër një sulmi të tillë.

Lideri i Koresë Veriore tashmë ka kërcënuar se do të mund të kryente një sulm të tillë.

Sipas gazetarit të Al Jazeera, një sulm i tillë do të “ndalonte punën edhe në shekullin 21”.

“Asnjë makinë apo aeroplan nuk do të mund të funksionin, asnjë polic apo zjarrfikës nuk do të mund të thirrej dhe asnjë supermarket nuk do të riparohej. Jeta moderne siç e dimë thjesht do të pushonte së ekzistuari”, thuhet në raport.

Gjithashtu, theksohet se 320 milionë amerikanë do të gjenin vetën pa energji elektrike.