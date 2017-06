Clooney shet për një miliard dollarë kompaninë e tekilas

Është shitur për një miliardë dollarë nga ylli i Holliwud-it George Clooney kompania e pijeve alkoolike tekila “Casamigos”, bëri me dije gjiganti i pijeve britanike “Diageo”.

“Kjo reflekton besimin e ndërsjellë ndërmjet ‘Diageos’ dhe kompanisë tonë. Ne nuk do të ikim gjëkundi. Por do të vazhdojmë të jemi pjesë e ‘Casamigos’. Duke e nisur mbrëmjen me një, ndoshta dy shotsa”, tha Clooney.

Kompania “Diageo” zotëron markat që përfshijnë ”Smirnoff” (vodka më e shitur në botë), ”Johnnie Walker” (uiski më i shitur i përzier në botë) dhe ”Baileys” (likeri më i shitur në botë).

“Diageo” tha se marrëveshja fillestare ishte vendosur deri në 700 milionë dollarë, me një shtesë prej 300 milionë dollarë për t’u paguar për 10 vjet të varura nga performanca.

“Casamigos” është kthyer në një prej markave më popullore dhe të shitura në ShBA. Firma prestigjioze u themelua nga Clooney së bashku me mikun e tij Rande Gerber.