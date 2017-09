Clinton thotë se nuk do të kandidohet për presidente

Ish-sekretarja amerikane e shtetit dhe kandidate presidenciale e demokratëve, Hillary Clinton, thotë se më nuk do të garoj në zgjedhje, por do të mbetet e involvuar në politikë.

Gjatë një interviste të mbrëmshme në rrjetin televiziv, CBS, zonja Clinton tha se karriera e saj “si një politikane aktive ka përfunduar”.

“Më nuk do të jem kandidate”, tha Clinton dhe ka shtuar se “por, nuk kam përfunduar me politikë meqë besoj fuqishëm se kemi të bëjmë me të ardhmen e vendit tonë”.

Hillary Clinton pësoi disfatë kundër kandidatit republikan, Donald Trump, në zgjedhjet e vitit 2016, përkundër faktit se konsiderohej favorite për triumf.

Ajo është shprehur se “humbja ende është shumë e dhimbshme dhe dhembja është e madhe”.

Ditëve të fundit, zonja Clinton po paraqitet në intervista të ndryshme për promovimin e librit të saj, What Happened (“Çka Ndodhi”).

Në këtë libër ajo e ka pranuar përgjegjësinë për humbjen kundër Trumpit, por, pos tjerash, ajo e fajëson ndërhyrjen ruse në fushatën zgjedhore amerikane.

Hillary Clinton, 69 vjeçare, ishte sekretare amerikane e shtetit gjatë presidencës së Barack Obamës dhe për tetë vite ishte senatore në shtetin Nju Jork.

Bashkëshorti i saj, Bill Clinton, në dy mandate ishte president i Shteteve të Bashkuara.