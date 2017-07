Cleveland nuk dëshiron të humb shërbimet e Irvingut

Cleveland Cavaliers beson se Kyrie Irving do të qëndrojë në skuadër edhe sezonin e ardhshëm.

Ditëve të fundit basketbollisti shfaqi dëshirën për largim në një tjetër ekip të NBA, duke u kërkuar drejtuesve të Cavs të mbyllin para kohe kontratën.

Ai synon të luajë në një ekip ku të jetë lider dhe jo nën hijen e LeBron James.

“Janë thënë dhe shkruar shumë gjëra të pavërteta ditët e fundit. Ne kemi biseduar me Irving dhe situata nuk është ajo që mendohet. Ne kemi besim tek ai, se do të jetë me ne kur të nisë grumbullimi”, tha Dan Gildert, presidenti i skuadrës së Cavaliers.