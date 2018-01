Çka nënkupton Liberalizmi?

Shkruan: Fadil MALOKU



Ose cila është koha në të cilën po jetojmë?

(P.S. Ky tekst u dedikohet studentëve dhe gjithë atyre që nuk përtojnë të lexojnë)

1. Termi me i përfolur dhe me përdorur ne vendet e tranzicionit në dy dekadat e fundit, si në diskurse socio-politike ashtu edhe në ato akademike, e sidomos ato ekonomike dhe sosh kulturore, padyshim është ai i liberalizmit, pra konceptit i cili fill pas rënies se murit të Berlinit, me ndihmën e mediave globale imponoi sundimin e vetë të tregut të lirë në secilin cep të botes, e në veçanti në vendet postkomuniste.

2. Duke ridizajnuar arkitekturën shoqëroro-politike dhe sidomos atë ekonomike të këtyre vendeve në emër të lirisë së pakontrolluar, ky koncept arriti të fascinoi dhe përvetësoi si fshatarin, ashtu edhe punëtorin, si politikanin ashtu edhe shkencëtarin, etj. me logjikën (ende të pamësuar e gjithsesi edhe të papërgatitur) të konsumit!.

3. Liberalizmi, në fakt qeverisjen me ndërmarrjet e zëvendësoi me sundimin mbi ndërmarrjet. Punëtorët e deridjeshëm u shndërruan në burime të zëvendësuara të punës, pastaj përveç që e kufizoi ndikimin e shtetit në procesin e prodhimit dhe të këmbimit, ai në fakt e pamundësoi ekzistimin e sindikatave të punëtorëve si avokate të drejtave, e sidomos bashkëpunimin midis shteteve, sidomos në ato sfera apo çështje që kishin rëndësi dhe peshë lokale, rajonale e sidomos sosh globale…