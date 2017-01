Çka mund të fshihet pas arrestimit të Ramush Haradinajt

Shkruan: Dan IBRAHIMI

Prapa arrestimit të gjeneral Ramush Haradinajt mbase fshihet një lojë politike e re e Francës.

Për Francën një Ramush i dëgjueshëm dhe i pushtetshëm, ose një Ramush i padëgjueshëm, por i papushtetshëm, janë synimet kryesore në këtë rast.

Arrestimi i liderit të AAK-së, gjeneralit të UÇK-së dhe ish kryeministrit e ish deputetit Haradinaj nga INTERPOL-i mbi bazën e një fletarresti të lëshuar nga shteti Serbi- Mal i Zi që tani nuk ekziston, nuk është i ligjshëm për dy arsye: 1. Ramush Haradinaj është përballur dy herë nga gjykata ndërkombëtare me akuzën për krime lufte dhe që të dy herët ka dal të jetë plotësisht i pafajshëm. 2. Shteti Serbi- Mal i Zi më nuk ekziston dhe si i tillë INTERPOL-in e bën joserioz, aq më tepër shtetin francez që mendohet të jetë një nga shtetet me traditë ligjvënëse, shembull në botë.

Nuk është e akceptueshme që Franca nuk e di sa joserioze është prangosja e një lideri të lartë, siç është Ramush Haradinaj, mbi akuza të tilla të rrëzuara dy herë nga Gjykata Ndërkombëtare me seli në Hagë. Po ashtu edhe më i paakceptueshëm duket të jetë që Franca e di ku ekziston shteti që nuk e njeh bota, Serbi-Mal i Zi.

Krejt një lojë tjetër po luhet në kurriz të gjeneralit Haradinaj për t’i pëlcitur më në fund kurrizit delikat të Kosovës së pavarur, pavarësi të cilën zyrtarisht e njeh edhe Franca, madje që nga dita e dytë e shpalljes. Si njëra nga fuqitë evropiane, Franca ka interesat e saj që të mos e përjashtojë veten si faktor në zhvillimet globale. Gati gjithnjë ajo ka përfaqësuar një linjë as shumë properëndimore, as shumë prolindore gjegjësisht ruse.

Franca nuk e ka arrestuar Haradinajn për t’ia dorëzuar Serbisë. Pavarësisht njoftimit që Serbia ka afat dyzetditor për ta bërë kërkesën për ekstradim, Franca nuk do ta dorëzojë gjeneralin në Beograd, por do ta lirojë. Ajo është e vetëdijshme që dorëzimi i Haradinajt serbëve, do të ishte një akt tërësisht i papërgjegjshëm që do të cenonte dinjitetin shtetëror dhe ligjor francez (të Kosovës po se po, po për këtë Franca nuk mërzitet). Nëse kjo dihet që do të ndodhë, shtrohet pyetja: Përse e kanë ndaluar?!

Ndalimi i Haradinajt, për mendimin tim, ka ndodhur si një lloj presioni ndaj vetë personalitetit të Haradinajt që të jetë më i dëgjueshëm dhe më atraktiv për politikën franceze me tendenca filoserbe (rasti i ndarjes së Mitrovicës), ose e pakta krijimi i konsekuencave që do ta zbehnin ndikimin politik të tij.

