Çka i kishte thënë Bekim Fehmiu të birit rreth aktrimit në shqip?

Uliksi, i biri i aktorit të njohur Bekim Fehmiu është aktor i suksesshëm, por ajo që ndoshta pak dihet është që ka 23 vite që jeton në ShBA dhe ka edhe një profesion tjetër krahas aktrimit.

Ai merret me prodhimin e bukës dhe ka arritur një sukses të mirë, duke prodhuar bukë nga maja natyrale.

Ai ndihet i kënaqur meqë me këtë profesion ia ka plotësuar babait dëshirën.

“Babai tërë jetën më fliste: “Duhesh të mësosh ndonjë zanat sepse atëherë asnjëherë nuk do të jesh i uritur nga ky profesion aktrimi me të cilin ke vendosur të merresh-si i gjallë si i vdekur. Mësohu diçka të bësh me duar dhe asnjëherë nuk do të jesh i uritur”, kujton ai fjalët e babait të tij duke thënë se i ka plotësuar dëshirën.

Profesionin e tij është duke e ndjekur edhe vëllai i tij.

Uliksi i cili ka pjekur edhe aktrimin edhe bukën, tregon edhe për shfaqjen e dramës në regji të Miki Manojloviqit “Romeo dhe Gjulieta” në gjuhë shqipe, por që babai i tij asnjëherë nuk e pati rastin të aktrojë në gjuhë amtare.

“Babai im asnjëherë nuk pati rastin të aktrojë në gjuhë amtare. Mua më është krijuar mundësia të luajë në shqip, edhe atë në Teatrin Kombëtar në Beograd dhe Teatrin Popullor në Prishtinë. Ai këtë fat nuk e kishte”, tha Fehmiu në një intervistë për “Newsvek”.

Ai tregon të ketë folur me babin e tij pse nuk ka luajtur në shqip.

“Ai dy herë ka qenë mysafir në Tiranë. Njëherë në 1972, në një moment të ndjeshëm politik, kur Shqipëria ishte plotësisht e izoluar nga tërë bota, dhe herën tjetër e kanë ftuar më 2001. Nëna ime Branka ishte asokohe me të atje, i cili padyshim një nga aktorët më të njohur shqiptarë, shfaqet në një skenë. Salla e mbushur përplot dhe të gjithë i duar trokasin.

Ai i pyet: “Pse ju duar trokisni?!

Ka ditur të jetë i drejtpërdrejtë.

Babai u thotë: “A keni dëgjuar që ndonjëherë të aktrojë në gjuhë shqipe?

Kam aktruar në gjuhë serbe, rome, anglisht, frëngjisht, italisht. Por në gjuhë amtare asnjëherë”.

Edhe më tej heshtje.

Por më pas këndoi një këngë në shqipe e më pas tha: “Tani mund të duar trokisni”.

Sigurisht që ka dashur të aktrojë në gjuhë amtare, por nuk do të flasë për arsyet.

Ai më së miri e ka përshkruar në dy librat e tij.