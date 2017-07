City prezanton Danilon

Danilo edhe zyrtarisht është lojtar i ri i Manchester Cityt.

Mbrojtësi brazilian ka nënshkruar kontratë pesëvjeçare me Citizens.

Real Madrid do të arkëtojë mbi 30 milionë euro prej shitjes së lojtarit që e kishte blerë prej Portos.

Theksojmë se ky është transferimi i pestë i Pep Guardiolës gjatë afatit kalimtar të verës.

Më parë kanë transferuar Bernardo Silvan, Kylie Walker, Ederson dhe Douglas.

Our fifth summer signing!

Let's all #welcomedanilo to the Club! 🙌https://t.co/dA58Py6Uyy

— Manchester City (@ManCity) July 23, 2017