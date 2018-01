Çitaku: Qendra ruso-serbe në Nish është gjithçka, përveç humanitare

Kjo deklaratë e Çitakut ka ardhur si kundër reagim ndaj kryeministres së Serbisë, Ana Bërnabiq, që ka deklaruar se Qeveria serbe do të vendosë për garantimin e statusit diplomatik të “Qendrës Humanitare ruso-serbe” në bashkërendim me interesat e shtetit të saj.

Qendra ruso-serbe thuhet se është qendër e spiunazhit që përdoret nga Rusia.

“The Serbian government will decide on granting diplomatic status to the “Russian-Serbian Humanitarian Center “in Nis personnel in accordance with the country's interests.” Says Serbian PM.

Now, that center is everything but humanitarian.

— Vlora Çitaku (@vloracitaku) January 9, 2018