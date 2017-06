Sot mbahet Miss Universe Albania 2017.

Një nga anëtaret e jurisë që do të zgjedhë më të bukurën është ish Miss-i Çiljeta Xhilaga. Ajo ka bërë të ditur këtë fakt me anë të një postimi në Instagram.

‘Sonte në Miss Universe Albania 2017 do të kem kënaqësinë të vlerësoj se kush do të jetë ajo që do marrë çmimin e Miss Exclusive of the World’-shkruan këngëtarja e preferuar e shqiptarëve.