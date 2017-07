Çiljeta Xhilaga bie në një “hundëleshë”(Foto)

Ajo është seksi dhe ndër femrat më të famshme në Shqipëri, por mesa duket kjo gjë nuk e ka lejuar atë te kaloje pa u lagur ne një kontroll te policisë, ku ishte edhe nje femer, dhe gjobëvenies për parkim te gabuar.

Edhe pse Cili me pas është munduar te tregoje se ne fakt ajo kish ndalur thjesht për te takuar një mikeshën e saj me uniforme, e vërteta sipas portaleve është e ndryshme. Madje Balkanweb shkon edhe me tej kur e argumenton këtë edhe me shprehjen e fytyrës se këngëtares seksi e cila sigurisht nuk duket ashtu si mes miqsh.

Forcimi masave te marra e kane rritur se tepërmi kohet e fundit autoritetin e policisë, ne radhët e se cilës janë shtuar edhe shume vajza, madje simpatike, te cilët tregojnë se nuk dine te bëjnë dallime kur është fjala për thyerje te rregullave dhe normave.