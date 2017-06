Pas hetuesisë është konstatuar se veprën penale e ka bërë shoferi me golf të verdhë (të tillë në qytet janë 7).

Shoferi i cili ka bërë delikt ka kaluar nëpër 3 rrugë (rrugën A, B dhe C).

Nëpër secilën rrugë kanë kaluar nga 4 golfa të verdhë: nëpër rrugën A katër të parët sipas radhitjes së numrave, nëpër rrugën B golfat me numra të njëpasnjëshëm, e në rrugën C golfat me numër rendor tek.

Cili shofer ka bërë vepër penale?