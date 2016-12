Cili është synimi rus i furnizimit të Serbisë me gjuajtës?

Pas Sirisë, me një ritëm të shpejtë Moska është duke shtrirë ndikimin e saj ushtarak në Serbi. Ditë më parë ajo vendosi të furnizojë me forca ajrore dhe tokësore Beogradin. Kryeministri I Serbisë Aleksandër Vuçiç i cili deklarativisht ishte orientuar në integrimin evropian të vendit të tij, ka nënshkruar marrëveshjen për furnizimin me armë pikërisht në një moment kur Moska po përpiqet të parandalojë këtë pjesë të rajonit evropian që të integrohet në BE, raporton Kosova Info. Edhe pse kryeministri Vuçiç thotë se këta gjuajtës Serbisë i nevojiten për të mbrojtur lirin e saj dhe sovranitetin, vëzhgues politik rusë thonë se ky rajon hynë në zonën e interesave ruse. Nuk duhet harruar edhe një fakt që kjo marrëveshje është finalizuar një ditë pasi Asambleja e Përgjithshme e KB, ka miratuar një draft Rezolutë ku dënohet shkelja e të drejtave të njeriut në siujdhesën e Krimesë për të cilën thuhet se “përkohësisht e ka aneksuar Rusia, e për të cilën Serbia ishte kundër.

Teksa Serbia formalisht synon integrimin në BE, ajo është duke rrëshqitur drejt aleatit tradicional Rusisë. Një pjesë e segmenteve politike në Beograd mendojnë se pas zgjedhjes së presidentit amerikan në Ballkan do të ndryshojnë rrethanat. Në prapavijë të furnizimit me armatim në kushte të volitshme e përditshmja moskovite Komersant, thotë se Moska pret që Beogradi të merr vendim që bashkëpunëtorëve rusë në qendrën humanitare në Nish tu epet statusi diplomatik. Moska ka kohë që insiston në këtë, por që Beogradi zyrtar ka shtyrë këtë vendim duke marrë parasysh problemet që mund të lindin me BE e cila kundërshton këtë duke konsideruar se ky “është një hap ka krijimi i një baze ushtarake në Nish. Vuçiç ka thënë se vendimin për këtë e merr qeveria duke mohuar se ka ndonjë marrëveshje të ndërlidhur me furnizimin me armatim. Por ditë më parë përfaqësuesi rusë në BE, Vladimir Çizov tha se Rusia pret që BE do të tërheq vërejtjet kur është fjala për qendrën humanitare serbo-ruse në Nish. “Shpresoj se BE do të ndryshojë qëndrimet e saj për qendrën, duke qenë që ekspertë rusë dhe serbë kanë thënë se janë të interesuar për bashkëpunim me strukturat e BE-së’, ka thënë Çizov.

Moska ka kohë që përpiqet të imponojë një dialog me BE për arkitekturën evropiane të sigurisë për të mënjanuar NATO.

Ekspertët rusë për portalin „Svobodnaya Pressa” (Shtypi i lirë) kanë komentuar rreth furnizimit të planifikuar të një grupi gjuajtësish MiG-29 për Serbinë. Udhëheqësi i Qendrës për hulumtime politiko-ushtarake të Institutit Shtetëror moskovit për Marrëdhënieve Ndërkombëtare (MGIMO), Mikhail Aleksandrov e ka quajtur këtë si një hap të mirë. “Ne në këtë mënyrë ne e mbështesim Serbinë. Para së gjithash në aspektin moral, sepse 6 gjuajtës nuk mund të ndikojnë në marrëdhëniet e forcave ushtarake në Ballkan, aq më pak në Evropë. Serbia sot me të vërtetë është duke u përpjekur ta mbështesin për “murri ‘që ta sjellin në kapitullim. Nëse e lëmë pa mbështetje, ajo mund të bashkohet me NATO-n. Kjo do të ishte një humbje kombëtare, për shkak se Serbia në këtë mënyrë do të pranonte se të gjitha veprimet e NATO-s për shkatërrimin e Jugosllavisë, bombardimin e Beogradit, gjykimit në Hagë – se të gjitha këto ishin në rregull. Serbët vetë e kuptojnë se anëtarësimi në NATO do të humbasë respektin jo vetëm në sytë e komunitetit ndërkombëtar, por edhe në sytë e tyre. Por, për një vend të vogël në zemër të Evropës është e vështirë që vetë ti kundërvihet Perëndimit. Ne duhet të vazhdojmë të mbështesim serbët. Ata tani duhet të balancojnë, ata ndjehen të pambrojtur. Madje edhe Mali i Zi i afërt hyn në NATO “, shpjegon eksperti.

Aleksandrov beson se do të ishte mirë që Rusia ti ofrojë Serbisë aleancë ushtarake. “Do të na ishte shumë e nevojshme baza ushtarake në këtë vend mik. Duke pasur parasysh se ne tashmë kemi një bazë në Siri, kështu që nga dy drejtime do të parandalonim NATO-n në frontin jugor, në qoftë se papritmas vendos të luftojë me ne. Bashkimi me Serbinë do të vështirësonte seriozisht operacionet e aleancës në Ballkan në përgjithësi dhe në Detin Mesdhe, “tha eksperti.

Ai gjithashtu beson se do të ishte e dëshirueshme për Rusinë që të vazhdojë të ndihmojë gatishmërinë luftarake të Serbisë nëpërmjet huave të favorshme, për shembull, ose duke i dhënë armëve në një lloj kredie.

Shefi i Qendrës për Studimin e krizës aktuale ballkanike të Institutit të Studimeve Sllave Jelena Guskova beson se në armatosjen serbe nuk ekziston rreziku se Rusia po armatos një anëtar të ardhshëm të NATO-s.

“Serbia ka thënë vazhdimisht se është neutral në çështjet ushtarake. Megjithatë, orientimi drejt anëtarësimit në BE ka çuar në faktin se Beogradi është dashur të pranojë një numër të koncesioneve ndaj NATO-s dhe Perëndimit. Faktikisht NATO mund të disponojë me territorin serb. Kjo, natyrisht, nuk i pëlqen qytetarëve të Serbisë dhe ngre shqetësime të Rusisë, “shpjegon Guskova.

Ajo beson se ekzistojnë të gjitha parakushtet për atë që Serbia të ardhmen ta vazhdojë të harmonizojë politikën e saj me Rusinë. Ajo përjashton mundësinë e një konflikti ushtarak midis Serbisë dhe Kroacisë sot, për shkak se “të gjithë në Ballkan e dinë se pas Serbisë qëndron Rusia”.

“Më herët, Rusia ka zënë një pozicion neutral në Ballkan, dhe tani ky rajon hyn në një zonë të interesave të saj”, tha Guskova.

Në Moskë ekziston ideja për integrimin e vendeve sllave, Serbisë, Mali i Zi, Maqedonisë dhe Bullgarisë por që sipas vëzhguesve të ndryshëm Vuçiç nuk ka nevojë të përgjigjet menjëherë pasi me rëndësi është që marrëveshjet të fillojnë, hapen temat dhe të krijohet atmosfera ku do të shihet që në Ballkanin perëndimor ekzistojnë mundësi e bashkëpunimit më të afërt të popujve që kanë afërsi kulturore, ekonomike dhe politike. Udhëheqësi i grupit për vendet Ballkanike pranë Institutit rusë për hulumtime strategjike Nikita Bondarev mendon se duhet organizuar një referendum i ri për statusin juridiko shtetëror të Mali i Zi ku do të rishqyrtohej vendimi i vitit 2006, transmeton e përditshmja malazeze “Pobjeda’. Bondarev këtë e tha gjatë një ligjërate para studentëve moskovit, duke theksuar se është i bindur se rezultatet e referendumit të ri do të ishin ‘shteti i përbashkët Mali i Zi dhe Serbisë. Por cilët janë kufijtë e bashkëpunimit të sigurisë përtej të cilave nuk mund të shkohet, marrë parasysh obligimet që janë marrë në procesin e integrimeve euroatlantike të Serbisë, përmes marrëveshjeve paraprake? Çështja e Republikës serbe është më e ndjeshme se Mali i ZI, veçanërisht marrë parasysh ruajtjen e një BH unike. Kjo Rusisë nuk i përgjigjet, por çfarëdo involvimi ne këtë situatë do të ishte mjaft serioze në relacionin në mes Beogradit dhe vendeve perëndimore. Kjo është një vijë ku çfarëdo hapi që mund të hedhë Vuçiçi, do të vente në pyetje përcaktimin strategjik të Serbisë. /IK – KI/