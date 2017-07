Cili është kolegu më i mirë për Kaltrinën? (Foto)

Kaltrina Selimi, është njëra nga këngëtaret më të pëlqyera për mbarë publikun shqiptar, e kjo konfirmohet, edhe kur mungesa e saj për kohë të gjatë në skenë, zbehet, qoftë me një rikthim të sajin të përkohshëm.

Ajo, tashmë jeton në Londër pranë bashkëshortit të saj Dritonit dhe djalit simpatik Tristanit, shkruan Kosovarja.

Vlen të ceket, se është ndër të rrallat këngëtare, që karrierën e ka ndërtuar suksesshëm, përmes projekteve e jo skandaleve apo veprimeve të cilat me ose padashje, disa nga fytyra të tjera publike, i bënë mediatik.

E të flitet për raport kolegial të kënaqshëm, sot, është një shenjë e mirë, meqë konkurrenca e xhelozia e ka bërë të veten në shumë raste, në estradën shqiptare.

Kaltrina ka publikuar një foto, përkrah kolegut Seldi Qalliu, me ç’rast edhe bën me dije se është ndër kolegët me të cilin gëzon afrimitet.

“Me koleg t’mir”, ka shkruar sipër fotos Kaltrina, e që pamja e saj si çdo herë të lë pa fjalë, aq më tepër kur krah saj është një djalosh kaq simpatik si Seldi./Kosovarja/