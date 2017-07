Çifti që tërë jetën u paraqitën si amerikanë, por ishin spiunë rusë (Foto)

Një çift që njihej me emrin Richard dhe Cynthia Murphy dukeshin se jetonin një jetë normale në një shtëpi dykatëshe në New Jersey, me dy vajzat tyre të vogla

Cynthia thoshte se punonte si financiere në një kompani në Manhattan, kurse Richard u thoshte fqinjëve se rrinte në shtëpi për të rritur vajzat që ishin të moshës 9 dhe 11 vjeç, shkruan CNN, transmeton Gazetametro.

E vërteta tronditëse doli kur FBI-ja bastisi shtëpinë dhe arrestoi ata: Emrat e vërtetë të çiftit ishin Vladimir dhe Lydia Guryev. Ata po mblidhnin informacione për agjencinë ruse SVR (që është e barabartë me KGB-në e dikurshme) që prej viteve të ’90-ta.

Më 27 qershor 2010, FBI arrestoi ata bashkë me 8 persona të tjerë që ishin spiunë rusë të infiltruar në jetën amerikane si qytetarë të thjeshtë. Këto arrestime inspiruan xhirimin e serisë së famshme televizive ‘The Americans’, që flet për një çift të spiunëve rusë që jetojnë si amerikanë të zakonshëm.

“Mund të më thonit që ata janë jashtëtokësorë nga Marsi dhe do të isha më pak e befasuar”, fliste atëkohë e tronditur Elizabeth Lapin, që jeton afër shtëpisë së çiftit rus.

Pak kohë më pas, Washingtoni dhe Moska bënë një marrëveshje, ku spiunët u dërguan në Rusi në këmbim të katër spiunëve amerikanë në një shkëmbim shumë të ngjashëm me Luftën e Ftohtë. Vajzat e çiftit rus u çuan gjithashtu bashkë me prindërit në Rusi.