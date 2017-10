‘Çifti’ më i përfolur i momentit në bashkëpunim muzikor

Këngëtarja Eni Koci ka disa kohë që përflitet për një romancë me reperin Genc Prelvukaj, por asnjëherë nuk e ka konfirmuar një gjë të tillë.

Ky i fundit solli projektin muzikor ‘Nuk ka dashni’ në bashkëpunim me Greta Kocin, i cili rezultoi shumë i suksesshëm.

Edhe pse nuk deklarojnë asgjë për jetën private, Eni ka njoftuar ndjekësit me një postim në Instagram se do vijë me një këngë të re, së bashku me Gencin.

Kënga do të titullohet ‘Vetëm ti’ dhe do publikohet së shpejti. Nga titulli kuptohet se do flitet për dashuri, por nuk dihet nëse do jetë baladë apo muzikë energjike, por mbetet për tu parë.