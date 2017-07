Çfarë veturash vozisin vajzat e showbit

Është një shprehje shumë e njohur që madje qarkullon edhe si ‘meme’ në rrjete sociale: “Diamantët janë shoqet e ngushta të vajzave” dhe me të drejtë. Por ka diçka këtu: jo për të gjitha vajzat!

Ka nga ato të cilat nuk janë të fiksuara pas diamantëve por ama janë të fiksuara pas ‘artilerisë së rëndë’ dhe jo, mos hapni panik sepse nuk flasim për armë të ftohta por për makinat. Disa nga vajzat e shoëbizit shqiptar e kanë vërtetuar shprehjen se në fakt ‘makinat luksoze janë miqtë më të mirë të vajzave’ dhe jo më këto ato i reklamojnë makinat e tyre në foto apo video që postojnë vazhdimisht në rrjete sociale.

Në këtë artikull do ju tregojmë disa prej makinave që ngasin vajzat e shoëbizit shqiptar dhe do ju tregojmë me përafërsi shifrat e këtyre mjeteve të cilat duhet thënë se janë më të frikshme nga sa mendoni.

Gjithsesi, këto vajza duhet thënë se duken mjaft bukur në makinat e tyre dhe fakti që ne të tjerët i kemi zili, nuk duhet ti bëjë ato të mos i gëzojnë kështu që vajza ‘gazin në fund’ dhe bëni qejf me ‘lodrat’ tuaja!

Makina që së fundmi ka reklamuar Morena Taraku në Instagram është një Porche Panamera model i vitit 2016 që me një kërkim të thjeshtë në Google arrin të shohësh se minimialisht kjo makinë shkon tek 85.000 dollarë.

Në nëntor të vitit të kaluar Era Istrefi lajmëroi në profilin e saj në Instagram makinën e saj më të re tip Range Rover edhe pse kohëve të fundit ajo është parë me makina më të shtrenjta. Vlera e këtij Range Rover shkon më shumë se 60.000 dollarë në rast se ka edhe opsione të tjera të shtuara përveç atyre bazë.

Lori Hoxha, edhe pse është bërë ambasadore e brandit ‘Jaguar’ dhe i është dashur të ngacë disa prej tyre, blogerja ka pranuar në intevistën me Kelvi Kadillin se ajo tashmë nget një Mercedez Benz S Class Coupe që shkon minimalisht 120,000 dollarë nëse nuk shtohen të tjera opsione. Mos harrojmë se Lori është nga të paktët persona që kanë në pronësi një makinë Lamborghini e cila është ndër më të shtrenjtat në botë.

Në shkurt të këtij viti, Adelina Tahirit i bënë një surprizë të këndshme ku fshihej një makinë e tipit Porsche Macan e cila kushton rreth 50.000 dollarë në modelin e saj fillestar.

Aurela Hoxha, siç edhe e pamë në intervistën me Kelvi Kadillin nget një makinë të tipit Audi a3 me ‘interior’ të kuq flakë që në fakt asaj i shkon shumë. Ky tip makine shkon rreth 30.000-35.000 dollarë me një kërkim në internet.

Edhe Nora Istrefi është një nga vajzat e shoëbizit që i ka mirë marrëdhëniet me makinat. Ajo prej kohësh nget një BMË X3 e cila kushton rreth 32,000 euro.

Inis Gjoni nget një makinë luksoze Range Rover ngjyrë të zi, që tashmë ka disa vite në përdorim dhe sërish në treg mund të gjendet me çmimin 60,000 dollarë.