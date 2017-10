Çfarë po ndodhë më Dakota Johnsosn dhe Chris Martin?

Dakota Johnson dhe Chris Martin thuhet se po shijonin një darkë me mjaft afeksion në një restorant sushi në Los Anxhelos këtë javë!, raporton Kosova.info.

Aktorja 28-vjeçare Fifty Shades dhe këngëtari 40-vjeçar i Coldplay dukeshin shumë “të këndshëm, të qeshur dhe të dashur” gjatë darkës së tyre të martën (10 tetor), sipas People.

Dakota ishte në lidhje së fundmi me Matthew Hittin, me të cilin ishin në një lidhje me ndërprerje të kohëpaskohshme për disa vjet. Chris në anën tjetër ishte një lidhje me aktoret Jennifer Lawrence dhe Annabelle Wallis pas ndarjes së tij nga ish-gruaja Gwyneth Paltrow në vitin 2014. /KI/