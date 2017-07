Çfarë po ndodh kështu, një tufë e tmerrshme karkalecësh pushton rrugët (Foto/Video)

Kamerat nga një kamion filmuan një tufë të tmerrshme të karkalecëve të cilët pushtojnë një hapsirë të madhe në një vend në rusi.

Fillimisht nga pamja duket sikur të ishtë një stuhi e rërës, por brenda pak sekondave bëhet e qartë se ajo në fakt ishe një pushtim masiv i karkalecëve, transmeton lajmi.net.

Është raportuar se të paktën 112,000 hektarë janë prekur nga ky insekt i pangopur dhe ka dëmtuar shumë të mbjellurat.

Kjo nuk ka bër dallim as pemët as shkurret dhe as barin, ato kanë dëmtuar çdo gjë të ngrënshme.