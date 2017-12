Çfarë i ndodh fëmijës gjatë seksit në shtatzëni?

Midis frikës së ndryshme qëndron edhe ajo që mund t`i besh keq fëmijës.

Rreth 70% e meshkujve që nuk bëjnë dashuri me femrën e tyre shtatzëne e kanë këtë frikë. Asnjë panik fetusi është i mbrojtur nga mbështjellja e tij e cila e izolon atë nga bota e jashtme.

Ky lëng funksionon si një amortizator: fëmija ndjek lëvizjet, por nuk mund te jete i përfshire gjate raportit, pavarësisht nga pozicioni seksual qe do te marrin prindërit gjate kryerjes se marrëdhënies.

Për sa i përket mikrobeve ato nuk kane mundësi të hyjnë tek fëmija.

Nuk ka rrezik qe penisi te shpoje mbështjellësen e fëmijës, ose qe te preke fëmijën, edhe ne rastet e një penetrimi te thelle. Sepse vagina dhe mitra janë te ndara: janë rreth 4 – 5 cm midis fundit të vagjinës dhe kokës se fëmijës.

Nëse shtatzënitë janë normale, nuk ka asnjë rrezik qe raporti seksual te shkaktoje një lindje prematurë.

Çfarë ndjen fëmija:

Fëmija nuk ndjen asgjë dhe nuk mund te jete spektator i kësaj marrëdhënieje! Atij mund t`i transmetohet mirëqenia dhe kënaqësia e te ëmës, sidomos përgjatë orgazmës. Fëmija është pikërisht si në një hidromasazh, i cili është vërtetë i kënaqshëm.

Tre mujori i parë:

Gjate tremujorit te pare, nga pikëpamja seksuale, ndjesitë janë pak te zbehura. Ne këtë periudhe kemi te tjera gjera ne kokën tone dhe nuk jemi shume disponibël edhe fizikisht, sepse ne këtë faze trupi person një sere transformimesh qe janë nën influencën e hormoneve.

Efektet sekondare:

Me pare janë te vjellat dhe lodhja. Por edhe djega e stomakut, thatësia vagjinale etj.… Ne se ne këtë faze te shtatzënisë raportet seksuale janë te rralla, ‘80% e rasteve janë rezultat i lodhjes se femrave dhe rënia e dëshirës se tyre seksuale.

Edhe kur marrëdhënia realizohet, gjakderdhjet qe mund te shkaktohen nga eksitimi në këtë faze e bëjnë të mos jetë i pëlqyeshëm për të dyja palët. Penetrimi mund te jete i dhimbshëm, duke qene se muret e vagjinës modifikohen dhe pësojnë ndryshime. Ne kete faze ajo qe i pëlqen partnerit është gjoksi qe fillon e rritet, por problemi është se shpesh ai dhemb! Kjo kerkon nje shpjegim taktik qe përkëdheljet mbi gjoks ne këtë faze janë te dhimbshme.

Te dish te flasësh me partnerin:

Ndani dyshime dhe dhimbje me partnerin tuaj dhe ne këtë mënyrë ai do t`ju ndihmoje te kaloni ne harmoni këtë periudhe te vështirë për ju.

Tre mujori i dyte:

Nje oreks seksual qe shkon ne qiell…

Me ne fund erdhi rikthimi ne piste! Periudha e vështire kaloi. Ne këtë faze fillojmë te ndjejmë që fëmija leviz dhe se është mirë, gjë qe na e mundësojnë ekografitë. Kjo është faza me e lumtur e shtatzënisë pasi te vjellat dhe përzierjet fillojnë te zhduken duke i lënë hapësire një kënaqësie te pafund.

Një kënaqësi e shumëfishtë

Në këtë periudhe vagjina i rikthehet normalitetit te saj dhe kështu rikthehet dëshira e humbur për të bërë dashuri.

Bonus: orgazma arrihet me lehte dhe me shume intensitet, sepse zona gjenitale është në formë të shkëlqyer. Disa femra shtatzëna zbulojnë orgazmën qe nuk e kane provuar kurrë gjate periudhës “normale”!

Tre mujori i trete

Rënie e vogël e intensitetit.

Vlen ta themi qe ne fillim se tre mujori i trete i shtatzënisë nuk është i një intensiteti te larte seksual. Fëmija lëviz me shume dhe lodhja behet me e dukshme. Nga pikëpamja teknike raporti seksual është gjithnjë i mundshëm, por nuk behet komod për shkak te madhësisë se barkut. Partneri duhet te jete i i kujdesshëm qe te mos lëndojë nenën me dhimbje te shkaktuara nga penetracioni.

Shkaqet:

Nena e ardhshme pengohet dhe bezdiset nga një trup i rende; Ajo ka dhimbje te shpinës dhe te këmbëve dhe nuk merr dot fryme lirisht. Dhe për te kompletuar te gjithë ketë ajo e ndjen veten te shëndoshë, te shëmtuar dhe me pak te dëshiruar nga partneri. Ajo ka nevoje te dëgjojë t`i thonë qe është ende tërheqëse dhe e bukur!

Çfarë mendon ai?

Shikimi dhe dëshira e tij ndryshojnë.

Mashkulli mund te rezervoje një dëshire shume intense për partneren e tij, edhe pse ajo është shtatzënë. Ajo i duket me e bukur, me e ëmbël dhe me sensuale. Por shume here është e vështire te adaptohet: pasi barku i fryre dhe trupi ne transformim e dekurajojnë mashkullin ne vend qe ta eksitojnë.

Te përshtatesh seksualitetin tënd:

Harroni pozicionin e misionarit i cili është aq komod për ju. Ky pozicion vështirësohet duke filluar qe ne tre mujorin e dyte. E vetmja mundësi qe keni është qe partneri juaj te mbështetet me duar.

Gjate marrëdhënies tuaj me partnerin duhet te zgjidhni pozicione qe nuk ju lëndojnë dhe nuk ju provokojnë dhimbje te shpinës dhe sforcim. Nëse penetrimi mund te rezultojë i dhimbshëm, disa ledhatime mund te zbusin situatën. Dhe për ta mbyllur seksi oral dhe masturbimi janë shume te përshtatshme dhe efikase gjate shtatzënisë.