Çfarë fshehë plani që katërshja ballkanike të jetë muri mbrojtës i BE-së?

Është e vështirë të ndalet depërtimi I Turqisë në Ballkan sepse ka pasur dhe ka ndikim për shkak të popullsisë myslimane, lidhjet tradicionale, trashëgimisë së saj historike. Nuk ka asnjë mënyrë për të parandaluar ndikimin gjeopolitik të Rusisë në Evropën Qendrore dhe Perëndimore përmes homogjenizimit të vendeve të Ballkanit, raporton Kosova.info.

“Ne jemi katër vende (Rumania, Bullgaria, Serbia, Greqia) që përbëjnë Ballkanin Perëndimor, i cili mund të jetë po ashtu porta e hyrjes në BE, si dhe dalja nga BE ose muri që mbron BE. Ne kemi të njëjtin interes si në aspektin strategjik, ashtu edhe në atë ekonomik, por gjithashtu si një fqinj i mirë, që Serbia të bëhet një anëtare e BE”, tha kryeministri rumun Mihai Tudoso në një konferencë të përbashkët me Aleksandër Vuçiqin, Bojko Borisov dhe Alexis Cipras.

Kjo është psikologjia vasale në politikën e Europës Lindore, thotë Dushan Prorokoviç nga Qendra për Alternativat Strategjike, jo vetëm që nuk vërehet vetëm në Rumani, por në shumë raste të tjera.

“Serbia ka një përvojë shumë të keqe historike, siç kaloi, kur ajo përfaqësonte njëfarë muri në Evropën Perëndimore dhe kundër depërtimit nga Lindja e Mesme. Më duket se përvojën serbe e ndajnë Bullgaria dhe Greqia dhe se ne nuk duhet të jemi shumë të emocionuar me këtë propozim që vjen nga Bukureshti”, kujton Prorokoviç për Sputnikun.

Sipas këtij analisti, propozimi nga Rumania nuk synon mbrojtjen e Turqisë apo Rusisë, por kryesisht lidhet me krizën e emigrantëve. Megjithatë, kriza e emigrantëve është zgjidhur në një mënyrë tjetër, theksoi Prorokoviç, kështu që duhet të përdoren instrumente të tjera dhe mjete të tjera, dhe roli i Serbisë në një lloj peizazhi ushtarak që do ta mbante Evropën Perëndimore nga emigrantët nga Lindja e Mesme nuk do të sillte shumë të mira.

“Turqia është një vend kyç që aktualisht po ndalon emigrantët dhe pas një marrëveshjeje midis Ankarasë dhe Berlinit ne shohim se diçka në terren po funksionon. Kjo sigurisht që është një mënyrë në të cilën kriza e migracionit do të zgjidhet jo vetëm në marrëveshjen e vendeve evropiane me Turqinë, por edhe nëpërmjet stabilizimit të Sirisë, Libisë, Tunizisë dhe ndihmës që ata do të dërgojnë në çdo aspekt në Egjipt dhe Algjeri”, tha Prorokoviç.

Në këtë mënyrë, kriza e emigrantëve zgjidhet, thotë ai, por në të njëjtën kohë shmang fati i rajonit ushtarak.

Bizanti po, mjet jo

“Shikuar nga këndvështrimi gjeopolitikë, është e vështirë të ndalet depërtimi i Turqisë në Ballkan. Thjesht, Turqia është këtu dhe ka ndikuar në popullsinë muslimane për shkak të lidhjeve tradicionale, për shkak të trashëgimisë së saj historike. Dhe kur flasim për Rusinë, Ukraina dhe Polonia luajnë një rol shumë më të madh se vendet e Ballkanit. Unë nuk shoh një mënyrë për të parandaluar ndikimin gjeopolitik të Rusisë në Evropën Qendrore dhe Perëndimore përmes homogjenizimit të vendeve të Ballkanit”, shpjegon Prorokoviq..

Për të gjitha këto, theksoi ai, propozimi lidhet kryesisht me krizën e emigrantëve, pasi kjo është çështja dominuese në politikën e brendshme të vendeve evropiane për dy vitet e fundit. “Rumaninë, Bullgarinë, Serbinë dhe Greqinë i lidhin një sërë çështjesh, nga gjeografia, trashëgimia e përbashkët bizantine, nga një religjion, shumë cka në aspektin e historisë. Prandaj, këto katër vende kanë arsye për t’u integruar më në mënyrë të vendosur, por ky integrim duhet t’i jep një përmbajtje krejtësisht të re”, tha Prorokoviç. Ne duhet, sugjeron ai, të flasim për afirmimin e politikave të jashtme, përmirësimin e marrëdhënieve ekonomike, zhvillimin e përbashkët, projektet e përbashkëta të infrastrukturës. “Atëherë mund të quhet një Grup i Vishegradit” të ri. Kështu, në këtë kontekst, kam frikë se ne mund të jemi vetëm një instrument në duart e BE dhe NATO-s”, thotë Prorokovic. Prandaj, përpjekja për afrimin e katër vendeve ortodokse ballkanike duhet të mbështetet, përfundon ai, duhet të inkurajohet, por në të njëjtën kohë duhet nënvizuar se ky integrim kërkon një kornizë të re institucionale dhe një moment të ri politik, ide të reja, në mënyrë që ajo të funksionojë. /KI/