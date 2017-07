Çfarë është kjo “krijesë” në qiell? Alien?! (Video)

Diçka e çuditshme është parë në qiell mbi parkun piktoresk anglez të Cornwall.

Njerëzit natyrshëm kanë filluar të pyesin nëse bëhet fjalë për ndonjë fenomen që ka të bëjë me alienët, por edhe mund të jetë një tufë zogjsh.

Përdoruesi i Twitter Shane House ka postuar këtë video teksa ishte duke vozitur poshtë autostradës në qarkun jugor dhe pyeste veten nëse ishte UFO.

Askush nuk e shpjegon konkretisht se çfarë është kjo pamje.

What the?! Is this an alien spacecraft over the A30? #ufocornwall pic.twitter.com/Ti3IJcNmQ0

— Shayne House (@ShayneHouse) July 17, 2017