Çfarë duhet të keni parasysh para se të fshini një tatuazh?

Njerëzit që kanë dëshirë të largojnë nga trupi i tyre një tatuazh që nuk i pëlqen, por nuk dinë se cfarë duhet të kenë parasysh përpara.

Fshirja e lazerit me të cilat përpunohet një art i tillë është shumë i vështirë për tu hequr dhe pavarësisht dhimbjes, ka disa veti të tjera që nuk i dini:

1. Konsultohuni me një dermatolog për të ditur nëse do keni probleme me irritim apo infeksion lëkure.

Nuk hiqet me një seancë por duhen disa muaj ose një vit për tu larguar plotësisht Kostoja është shumë e lartë. Cdo lloj boje, e të gjitha ngjyrave mund të hiqet. Dhimbjet do ju shqetësojnë një javë pas cdo seance. Zona nuk duhet prekur me rroba apo gjëra të tjera.