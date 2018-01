Çfarë duhet të bëni nëse nuk jeni i lumtur me madhësinë e penisit tuaj?

Edhe ne këtë shekull siç duket meshkujt shqetësohen për madhësinë e penisit dhe veçanërisht për gjatësinë.

Ne vitet e fundit eshte bere e qarte se gjatesia mesatare e penisit nuk eshte sa ishte menduar me pare. Per dekada me radhe, librat mjekesore dhe artikujt e ndryshem e kane deklaruar me bindje se gjatesia mesatare e penisit ne pergjithesi eshte 16.5 centimetra.

Pse vete-matja e penisit është e pabesueshme?

Meshkujt kane tendence qe te japin madhesi me te madhe nga ajo qe kane ne te vertet, kjo gje i kenaq. Ne kohet e fundit, nje numer shkencetaresh jane perpjekur per te marre nje shifer sa me te besueshme, te cilet kane trajnuar persona per te kryer matjen e çdo njeriu. Rezultatet tregojne se mesatarja eshte dukshem me i shkurter se ai i deklaruar. Ne realitet, gjatesia mesatare e penisit ne ereksion duhet te jete 14.9 cm, i cili hedh poshte versionin e vjeter.

Pse meshkujt shqetesohen per gjatesine?



Edhe pse shumica e meshkujve jane te kenaqur me gjatesine e penisit dhe arrijne te kenaqin partneren, ato perseri varen nga shprehja “sa me i madh, aq me mire do te ishte”. Kompanite qe reklamojne kremra dhe tableta per te shtuar madhesine e penisit, bejne shuma te medha parash duke shfrytezuar kete mani. Por ndryshe nga operacionet, nuk ka asgje qe eshte provuar klinikisht qe arrin te rris madhesine e penisit.

Te meshkujt, penisi i tij eshte, me vetedije apo pa vetedije, nje nga gjerat me te rendesishme ne te gjithe boten. Ne moshe te re ai zbulon pjesen me te rendesishme te trupit te tij dhe shqetesohet shume per te, duke bere edhe pyetje shqetesuese vetes “ mos e kam te vogel?”. Kjo pyetje e shoqeron gjate gjithe jetes, i bindur se do te ishte me mire sikur te kishte edhe ca centimetra me teper.

Pa marre parasysh se sa shume eshte shkruar per madhesine e penisit dhe se gjatesia e tij nuk ka shume rendesi ne nje lidhje dhe se grate nuk jane te terhequr nga nje mashkull per shkak te madhesise se penisit, shume meshkuj vazhdojne te mendojne ne te njejten menyre.

Problemi eshte se çdo mashkull e shikon penisin e tij si pike referimi per karakterin e tij. Kendi ne te cilin e shikon poshte ne menyre te pashmangshme e ben penisin te duket me i shkurter.

Peniset e medhenj qe shohim ne filmat pornografike nuk jane standarde. Prodhuesit e ketyre filmave kerkojne nga aktoret madhesi mbi mesataren. Disa prej tyre jane aksidente te natyres, ashtu siç jane ca njerez qe kane hunde shume te madhe.

Meshkujt shpesh genjen per madhesine e penisit, kjo i ben qe ato te kenaqen me veten. Prandaj shpesh here ankesat e ndryshme lidhur me kete problemi jane jo reale, pasi meshkujt kane komplekse.

Sa duhet te jete gjatesia mesatare e penisit?

Matja e penisit, kur ai eshte i drejte eshte e kote, pasi gjatesi dhe pjesa me e madhe jane te ndikuar nga faktore te ndryshem te perkohshem, te tilla si temperatura e ambientit. Megjithate, ne temperatura normale penisi duhet te jete midis 8.5 cm dhe 10.5 nga maja ne baze. Sigurisht, eshte e vertet se disa meshkuj kane penis me te madh se disa te tjere, ashtu si disa meshkuj kane kembe me te vogla se disa te tjere, por madhesia nuk eshte nje indeks burrerie. Shumica e njerezve mendojne se nje burre i gjate ka nje penis me te madh, por kjo nuk eshte krejtesisht e vertete. Hulumtuesit e shquar amerikan Masters dhe Johnson kane matur gjatesine e 300 meshkujve.

Organi me i gjate ishte 14 cm, i perkiste nje burri me gjatesi 170 cm. Ndersa penisi me i shkurter ishte 6 cm, i perkiste nje burri me gjatesi 180 cm.

Sa duhet te jete madhesia mesatare ne ereksion?

Eshte fakt interesant se shumica e meshkujve gjate ereksionit kane nje madhesi te njejte. Nje mashkull qe ka nje madhesi me te vogel gjate ereksionit ka nje rritje 100% gjate eksitimit seksual. Nje mashkull tjeter qe ka nje madhesi me te madhe gjate eksitimit seksual do te kete nje rritje prej 75%. Shume studiues mendojne se madhesia mesatare e penisit gjate ereksionit eshte mes 12.9 centimetra dhe 15 centimetra.

Nen mbikeqyrjen e nje mjeku, kater profesioniste te trajnuar per te matur penisin, kane matur 300 meshkuj( te cilet ishin kryesisht te rinj amerikan). Ata gjeten se gjatesia mesatare ishte 14.93 centimetra, shume me pak se shifra e cituar ne te kaluaren.

Seksi dhe femrat



Shume meshkuj harrojne se gjatesia e vagines se nje femre eshte me e shkurter. Vagina e nje femre eshte vetem 7.5 cm i gjate kur ajo nuk eshte ngacmuar seksualisht. Kjo gjatesi ndryshon kur femrat behen nena, pasi gjatesia e vagines se saj ndryshon. Gjate eksitimit, vagina e femres zakonisht shtrihet rreth 10 cm.

Kjo do te thote penisi i çdo mashkulli do te mbushe vaginen e saj plotesisht. Nese nje mashkull ka madhesine e penisit mbi mesataren, vagina e femres do te zgjatet nga 150 deri ne 200 % per ta akomoduar ate.

Çfare duhet te beni nese nuk jeni i lumtur me madhesine e penisit tuaj?



Para se te mendoni per te gjetur nje forme per te rritur madhesine e penisit tuaj, ju duhet te dini se madhesia juaj eshte gjenetike. Nese jeni vertet te shqetesuar se madhesia e penisit tuaj eshte i vogel, shkoni dhe kontrollojeni te mjeku. Kujdes! Shume klinika dhe tableta jane mashtrime, mund te shkaktojne deme fatale per ju.

Kirurgjia per te rritur madhesine e penisit



Nje numer klinikash private tani ofrojne operacione qe pretendojne se rrisnin madhesine e penisit. Keto lloj operacionesh kane kosto shume te larte dhe shpesh shume te rrezikshme si infeksion, gjakderdhje, shemtim…etj. Injektimi i yndyres ne penisin tuaj mund te çoje ne komplikacione dhe kjo metode nuk funksionon. Ne ju rekomandojme qe mos te bini dakord t’i nenshtroheni ndonje operacioni nese nuk e keni pare me pare te nje urolog. Studimi nga Instituti i Urologjise ne Londer ne nje sondazh nxori se 70% e meshkujve qe kishin bere nderhyrje per te zgjatur madhesine e penisit ishin te pakenaqur me rezultatin.

Disa urolog kane filluar te perdorin nje kornize te veçante qe perdorin per te rritur gjatesine e penisit. Keto korniza te vogla drejtkendeshe vishen ne penis dhe mbahen per ore te tera. Ata terheqin organin jashte gjatesise maksimale dhe ideja eshte se ai gradualisht do te mbaj kete gjatesi.

Keto pajisje jane quajtur tableta poshte pantallonave.

Ka pasur raporte nga Italia dhe Spanja nga kirurget qe pretendojne nje shkalle modeste e permiresimit te gjatesise nepermjet kesaj metode. Nje kirurg raporton se nje grup i njerezve te cilet kane ndjekur kete metode kane arritur nje rritje mesatare prej 1.8 cm prej kater muajsh.

Çfare duhet te bejne meshkujt qe duan te zvogelojne penisin e tyre?



Eshte nje nderhyrje shume e rralle. Kjo mund te behet, por ekziston rreziku qe operacioni te shkoj keq.

Ne ju keshillojme te mos merrni vendime pa bere me pare kontroll te nje urolog.