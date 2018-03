Çfarë do Serbia? Me kokë në mur?

Pas tensioneve në Kosovë, mediat e anëtares më të fortë të Bashkimit Evropian i kanë parashtruar një pyetje serioze Serbisë: A jeni duke shkuar me kokë për murri? Në tekstet analitike, mediat gjermane konkludojnë se situate në Kosovë tregon dy gjëra: Pa fuqinë e BE dhe rrezikun nga ndikimi rusë në rajon. Në këtë mënyrë në Berlin i shohin zhvillimet ditëve të fundit në Kosovë ku njësit special të Kosovës ROSU kanë sulmuar përfaqësuesit politik të serbëve dhe kanë arrestuar drejtorin e së Qeverisë së Serbisë për Kosovë, Marko Gjuriq, raporton DW, përcjellë Kosova.info.

“Edhe këtë herë ka qenë sipas skemës së provuar: politikanët në Evropën Juglindore së pari prodhojnë krizën e më pas përfitojnë në planin e brendshëm politik sepse janë paraqitur sikurse ata që zgjidhin krizën”, thekson gazetarja Adelhajd Velfl –bënë të ditur Standard, e cila nënvizon se Serbia e ka ditur se Gjuriq do të arrestohet në Kosovë.

“Në lojë është BE. Përgjegjësia për atë që ka pasuar kjo situatë qëndron në zyrën e Përfaqësueses së Lartë për Politik të Jashtme dhe Siguri. Frederica Mogherini e cila me muaj nuk është në gjendje të formulojë drejtimet kur është fjala për raportet e dy shteteve. Mogherini ka paralajmëruar se vitin e ardhshëm do të arrijë deri te marrëveshja bilateral historike, por pasi nuk tërhoqi vijën e kuqe, tani të dy palët po shfrytëzojnë vakumin”, thotë gazeta.

Ndarja e Kosovës, Putini, Amerika…

Kështu nga ana serbe çdo herë e më shumë po përmendet ideja e ndarjes së Kosovës, pra ndarja e pjesës veriore apo shkëmbimi I territoreve për Luginën e Preshevës, të banuar kryesisht me shqiptarë. Një tërheqje të tillë të kufirit sipas vijës etnike, perëndimi gjithmonë e përjashton sepse kjo mund të paraqet rrezik për situatën e sigurisë në Ballkan e veçanërisht në BH.

Në komentin e gazetës berlineze Tagescajtung nën titullin “Paqja e brishtë”, gazetari Erih Ratfelder thekson:

“Me konfliktin e serbëve dhe shqiptarëve në Kosovë tani merret politika botërore. Pala serbe ka ftuar në ndihmë presidentin rusë Vladimir Putin, ndërsa ShBA me theks BE kanë ndier ftesën të forcojnë pozicionet. Arrestimi i Gjuriqit tregoi sa i brishtë është paqja në Ballkan.

“A dëshirojnë në Serbi vërtet me kokë për murr? A dëshirojnë në Beograd dhe Moskë të tregojnë sa vërtet është e pafuqishme BE në mos unitetin evropian? Dialogu të cilin e dëshiron Brukseli, e që në fund do të rezultonte me njohjen e Kosovës edhe nga ana e Serbisë dhe një autonomi të gjerë për serbët, për çdo rast është rrezik të minohet. Vetëm me reagimin e ashpër të Uashingtonit BE edhe njëherë është forcuar.

Gazeta thekson se Putini po tregon se në çdo moment në Ballkan mund të shkaktojë tensione, të cilat e sjellin BE në një pozitë të palakmueshme ndërsa teston ShBA.

“Dhe atë jo vetëm në Kosovë por edhe në BH. Madje edhe shqiptarët nga Kosova edhe Shqipëria që kanë disponim miqësor ndaj ShBA, pyesin edhe sa është e besueshme politika amerikane kur është fjala për Ballkanin. Më nuk janë të sigurt”, thekson Tagescajtungu. /Kosova.info/