Çelaj Rikalos: Ri-kallxo shokët

Kandidati për kryetar të Prishtinës, Lirak Çelaj, ka kërkuar me një mënyre të veçantë, nga ministri i Bujqësisë Nenad Rikali të tregoj se kanë e ka pasur shok.

Këtë kërkesë Çelaj e ka bërë përmes një postimi në Facebook.

“Nenad Ri-kallxo hala kon e ki pas shok” , ka shkruar Lirak Çelaj.

Ministri Rikalo në një njoftim për media ka treguar se vite me parë ka punuar me Albin Kurin dhe Shpend Ahmetin e Vetëvendosjes.

“Ndoshta këtë publiku nuk e di, por 4 vite kam qenë anëtarë i Bordit në fondacionin Soros së bashku me Shpend Ahmetin dhe Ilir Dedën dhe me intelektualë të tjerë të shquar nga Prishtina. Në vitin 2003 së bashku me Albin Kurtin kam marrë pjesë në themelimin e KAN-it”, ka treguar ai.