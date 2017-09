Çelaj: Për Prishtinën e prishtinalive

Në promovimin solemn të kandidatit për kryetar të Prishtinës Lirak Çelaj dhe Listës së 55 asamblistëve të Partisë Demokratike të Kosovës, morën pjesë Kryetari i PDK-së, Kadri Veseli, nënkryetar e anëtarë të Kryesisë së PDK-së si dhe deputetë, ministra dhe anëtarë e simpatizantë të Degës së PDK-së në Prishtinë.

Në fjalën e tij, kandidati për kryetar të Prishtinës dhe njëherësh Kryetar i Degës së PDK-së në kryeqytet, Lirak Çelaj, ka falënderuar të pranishmit, në veçanti përkrahjen e Kryetarit Veseli, i cili i dha mbështetje pa rezervë edhe degës së Prishtinës.

“Programin që e keni para vetes, nuk e kam bërë unë por e keni bërë Ju qytetarët. Unë si Kryetar i Prishtinës së bashku me Juve, ne do të jemi ata që do ta zbatojmë këtë program. Prandaj edhe i kemi asamblistët më të mirë, ata që dinë se çka i duhet Qytetit dhe çka i duhet Prishtinalisë”, theksoi Lirak Çelaj.

“Qytetetarët e Prishtines janë para një dileme. A duan një Prishtinë të Facebook-ut apo reale, A duan më shumë Shkolla apo kifle, A duan më shumë hapësira të uzurpuara apo parqe, A duan më shumë qenë endacak apo siguri për fëmijet e tyre, A duan më shumë parkingje apo kungja”, theksoi Lirak Çelaj në diskutim e sipër, gjatë prezantimit të kandidaturës së tij për kreun e Prishtinës, para qytetarëve.

Ndërsa, rreth punës së udhëheqjes së komunës, ai ka vërejtje të mëdha. Sepse, sipas Çelajt “vazhdimisht gojën Republikë e askush nuk e ka degraduar më shumë se këta Republikën. Flasin për Flamurin kombëtar e askush se ka devalvuar Flamurin më shumë se këta. Flasin për Qytetin e askush se ka dëmtuar më shumë Qytetin. Këta ta plasin zemrën”.

Lirak Çelaj ka vënë në dukje si e sheh Prishtinën, Ai ka theksuar se assesi nuk e sheh të përkohëshme, ai tha se e duan qytet për fëmijët e vet dhe fëmijët e fëmijëve e jo vend për punësimin e militantëve të një lëvizje nga krejt Kosova për ta shkatërruar qytetin, dhe pastaj ka radhitur pikat e platformës. Prishtina Destinacion e jo Tranzit, Prishtina e sigurtë e jo ku Fëmijët rrezikohen edhe nga qentë, Prishtina më shumë parkingje dhe trafik funksional, Prishtina e ngrohtë, Me ne Gollaku bëhet Eko-Zonë. Me ne Prishtina si Kryeqender e IT-së.

Ai ka kërkuar mbështetjen për ta fituar Prishtinën, t’i japin fuqi. Ai ka ftuar prishtinasit të zgjohen, sepse, të bashkuar e bëjmë, ka theksuar Çelaj, duke ftuar qytetarët ta votojnë PDK-në me numrin 94.

Çelaj ka theksuar se është në mesin e 55 asamblistëve më të mirë që ka Prishtina andaj edhe pret votën e qytetarëve, për ta ndryshuar Prishtinën, për ta bërë Kryeqytet të mirëfilltë.

Kryetari Kadri Veseli e përshëndeti kandidaturën e Çelajt, duke theksuar se Çelaj ka qenë fitimtar në kohërat më të vështira për vendin, edhe sot është fitimtar, me ekipin më të mirë që ka Prishtina.

Ai ka theksuar keqqevrisjen e kryetarëve të deritashëm që fare nuk kontribuan që Prishtina të jetë qytet çfarë e meriton, por, ndërmarrësit privat e kanë mbajtur kontributin dhe peshën e ndërtimit dhe modernizimit.

“Lirak Çelaj do ta prezantoj dhe përfaqësoj në mënyrën më të devotshme interesin dhe nevojën e qytetarit të Prishtinës”, ka theksuar Veseli dhe ka shtzar se Prishtina mbetet një ndër qytetet më të pastrukturuara, pa pastërti, pa gjelbërim, pa çerdhe dinjitoze e shkolla të mjaftueshme.

Kryetarët e deritashëm nuk do të mbahen mend as për një vijë biçikletash, theksoi Z. Veseli duke ftuar qytetarët ta votojnë Lirak Çelajn dhe Listën përfaqësuese të PDK-së, si më të mirën, e cila vjen me vizion për ndryshim.

Pikat e Platformës zgjedhore të Z. Çelaj janë: Prishtina Shpejt, Prishtina Sigurt, Prishtina Ngrohtë, Prishtina 24 orë, Prishtina Destinacion, Prishtina që Parandalon, Prishtina e Dijes dhe Prishtina Digjitale. /KI/