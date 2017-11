Çaushi uron Ahmetin: Zemrat rrahën fort në Prishtinë dhe Prizren

Deputeti i Vetëvendosjes, Driton Çaushi ka reaguar pas fitores së Shpend Ahmetit, duke uruar të gjithë qytetarët dhe aktivistët.

Përmes një postimi në rrjetin social Facebook, Çaushi ka uruar Ahmetin i cili fitoi edhe një mandat si kryetar i Prishtinës.

Ahmeti fitoi këto zgjedhje pas numërimit të votave me kusht, me postë dhe personave me aftësi të kufizuara.

“Zemrat nuk kanë të ndalur. Ato rrahen fort edhe sot në Prishtinë e Prizren.

Urime për të gjithë qytetarët e aktivistët.

Urime Shpend e Mytaher”, ka shkruar Çaushi.